مطلوب للسفر للسعوديه

المقابلة يوم السبت 2020/3/7 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي وكالة دعاية و اعلان بالسعودية تطلب مندوب مبيعات دعاية و اعلان - خبرة من 1 الى 5 سنوات - لا يزيد عن 35 سنة - رخصة قيادة سيارات مشرف ورشة دعاية و اعلان - خبرة في التركيبات - خبرة من 3 الى 7 سنوات - يجيد قيادة السيارات مصمم جرافيك - خبرة من 3 الى 7 سنوات - لا يزيد عن 35 سنة يجب احضار نماذج الاعمال على لاب توب او فلاشه 01010766992