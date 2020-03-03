مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" **************************** مندوب مبيعات - خبرة 1 : 5 سنوات - يفضل خبرة في المقاولات او الزجاج - الكلادينج - الالومنيوم - اجادة اللغة الانجليزية و برامج الاوفيس - رخصة قيادة سعودية - مؤهل عالي - لا يزيد عن 26 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج