مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" **************************** مندوب مبيعات - خبرة 1 : 5 سنوات - يفضل خبرة في المقاولات او الزجاج - الكلادينج - الالومنيوم - اجادة اللغة الانجليزية و برامج الاوفيس - رخصة قيادة سعودية - مؤهل عالي - لا يزيد عن 26 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055068
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل