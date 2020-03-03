مطلوب للسفر للسعوديه

سيتم عمل المقابلة خلال 4 ايام شركة دعاية و اعلان بالسعودية *************************** تطلب مشرف ورشة دعاية و اعلان - خبرة في التركيبات - خبرة من 3 الى 7 سنوات - يجيد قيادة السيارات مصمم جرافيك - خبرة من 3 الى 7 سنوات - لا يزيد عن 35 سنة مندوب مبيعات دعاية و اعلان - خبرة من 1 الى 5 سنوات - لا يزيد عن 35 سنة - رخصة قيادة سيارات - ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************* مجموع