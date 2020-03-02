مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعوديه ( الدمام ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه فقط لا غير : * خبرة فى المواد الغذائيه فقط لا غير . * السن لا يزيد عن 30 سنه كا حد أقصى . * مؤهل عالى فقط . * رخصه قياده . * لغه أنجليزيه جيده . * حسن المظهر – وسيم . توفر الشركه راتب أساسى من 1500 ل 2000 ريال اساسى + السكن والأقامه والتأمين الطبى والمواصلات + نسبه عموله على قيمه المبيعات شهريا . برجاء الألتزام بالشروط والمواصفات وبأرسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 مجموعه أجداه للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054774
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل