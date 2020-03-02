مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعوديه ( الدمام ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه فقط لا غير : * خبرة فى المواد الغذائيه فقط لا غير . * السن لا يزيد عن 30 سنه كا حد أقصى . * مؤهل عالى فقط . * رخصه قياده . * لغه أنجليزيه جيده . * حسن المظهر – وسيم . توفر الشركه راتب أساسى من 1500 ل 2000 ريال اساسى + السكن والأقامه والتأمين الطبى والمواصلات + نسبه عموله على قيمه المبيعات شهريا . برجاء الألتزام بالشروط والمواصفات وبأرسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 مجموعه أجداه للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054774
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