مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مجموعه شركات بالسعوديه الدمام - جدة ************************ مهندس ميكانيكا - بكالوريوس هندسة – ميكانيكا - خبرة 3 : 7 سنوات في انتاج و صيانة معدات الامن و السلامة - لا يزيد عن 35 سنة برجاء ارسال السير الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 *********************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054768
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17/2/2020
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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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16/2/2020
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