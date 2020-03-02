مطلوب للسفر للسعوديه

مجموعه شركات بالسعوديه الدمام - جدة ************************ مهندس ميكانيكا - بكالوريوس هندسة – ميكانيكا - خبرة 3 : 7 سنوات في انتاج و صيانة معدات الامن و السلامة - لا يزيد عن 35 سنة برجاء ارسال السير الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 *********************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج