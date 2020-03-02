مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مجموعه شركات بالسعوديه الدمام - جدة ************************ مهندس ميكانيكا - بكالوريوس هندسة – ميكانيكا - خبرة 3 : 7 سنوات في انتاج و صيانة معدات الامن و السلامة - لا يزيد عن 35 سنة برجاء ارسال السير الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 *********************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054768
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل