مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|شركة مقاولات و صيانة بالسعودية ***************************** تطلب مهندس كهرباء - بكالوريوس هندسة كهرباء - خبرة 2 : 10 سنوات - خبرة في اعطال و صيانة المصاعد بكروتها المختلفة - لايزيد عن 35 سنة فني كهرباء - دبلوم او معهد فني كهرباء - خبرة من 2 الى 10 سنوات - خبرة في اعطال و صيانة المصاعد بكروتها المختلفة - لايزيد عن 35 سنة - ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************* مجموعة اجاد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054525
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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