مطلوب للسفر للسعوديه

المقابلة يوم الاحد 2020/3/1 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" *************************** تطلب محاسب قانوني محاسب ضرائب شرط - تجارة محاسبة - خبرة في نفس الوظيفة - خبرة من 3 الى 7 سنوات - لا يزيد عن 40 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج