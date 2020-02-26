مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|المقابلة يوم الخميس 2020/2/27 الساعة 12 ظهرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" مهندس كهرباء - بكالوريوس هندسة كهرباء - خبرة 3 : 4 سنوات - في اعطال و صيانة المصاعد و الكروت الممغنطة - لايزيد عن 30 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054205
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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111 ريال
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