مطلوب للسفر للسعوديه

المقابلة يوم الخميس 2020/2/27 الساعة 12 ظهرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" مهندس كهرباء - بكالوريوس هندسة كهرباء - خبرة 3 : 4 سنوات - في اعطال و صيانة المصاعد و الكروت الممغنطة - لايزيد عن 30 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج