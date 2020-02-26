مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
المقابلة يوم الخميس 2020/2/27 الساعة 12 ظهرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" مهندس كهرباء - بكالوريوس هندسة كهرباء - خبرة 3 : 4 سنوات - في اعطال و صيانة المصاعد و الكروت الممغنطة - لايزيد عن 30 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054205
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدير مكتب هندسي معماري - في الجيزة مصر

مدير مكتب هندسي معماري

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عااجلا مدير مكتب هندسي معماري للعمل في السعوديه بالرياض خبره لا تقل عن 10سنوات زيمكن ارسال cv .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين كيميائى لمصنع دهانات بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين كيميائى لمصنع دهانات بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الدهانات - بالسعوديه - جيزان:- مطلوب فوراً:- ::{{`.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة سعودية "الدمام" *************************** تعمل في انتاج و تركيب واجهات الالومن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مهندس مدني - مهندس ميكانيكا - رئيس حسابات للعمل في الدمام في ال - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مهندس مدني - مهندس ميكانيكا - رئيس حسابات للعمل في الدمام في ال

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة سعودية "الدمام" *************************** تعمل في انتاج و تركيب واجهات الالومن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير مكتب استشارى مدنى تصميم بنية تحتية للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مكتب استشارى مدنى تصميم بنية تحتية للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المكاتب الاستشارية بالسعودية جدة.:- مطلوب فورا :- ::{{ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا - مهندسين كهرباء تحكم للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين ميكانيكا - مهندسين كهرباء تحكم للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى موسسات الامن و السلامه - بالسعوديه - ابها . مطلوب ::{{ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مهندس ميكانيكا تنفيذ - في الجيزة مصر

مهندس ميكانيكا تنفيذ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لشركة مقاولات كبري تصنيف اول في السعودية بالرياض مهندسين كهرباء تنفيذ وخبرة في مجال الانش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مهندس مدني تصميم - مهندس معماري تصميم للعمل في العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مهندس مدني تصميم - مهندس معماري تصميم للعمل في العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مكتب استشارات هندسية بشمال السعودية ********************** مهندس مدني تصميم - خريج هندسة مدني - جام.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين معمارى تصميم لمكتب هندسى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين معمارى تصميم لمكتب هندسى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه المعتمد بالسعودية.جدة :- مطلوب ف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مزرعة بالسعودية ****************** تطلب مهندس زراعي - خبرة 3 : 10 سنوات - خبرة في القمح و الاعلاف - .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدنى عقود واعمال تسعير للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدنى عقود واعمال تسعير للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●مهند.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مهندس زراعي للعمل في المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مهندس زراعي للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مزرعة بالسعودية ****************** تطلب مهندس زراعي - خبرة 3 : 10 سنوات - خبرة في القمح و الاعلاف -.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: كبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ - في الجيزة مصر

كبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ ** المصنع يعمل لفتحات التكييف المركزي ** ㈔.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: لكبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ - في الجيزة مصر

لكبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى المصانع بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ ** المصنع يعمل لفتحات التكييف المركزي ** ㈔.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

12/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا مهندس مدنى تصميم وتنفيذ للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس مدنى تصميم وتنفيذ للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للتعاقد فورا بشركه مقاولات بالسعوديه ( الرياض ) توكيل جاهز *** مهندس مدنى تصميم وتنفيذ خبره .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager