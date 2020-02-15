مطلوب للسفر للسعوديه

المقابلة يوم الخميس 2020/2/27 الساعة 12 ظهرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" ****************************** فني كهرباء - يفضل دبلوم فني قسم كهرباء دفعات من 2012 حتى 2015 رخصة قيادة - لايزيد عن 30 سنة - خبرة من 4 الى 7 سنوات - خبرة في تركيب مرحلة الكهرباء و اعطال و صيانة المصاعد - معرفة كاملة بتجميع الكنترولات بكروتها المختلفة - تجميع كنترول الطوارئ للمصاعد (بطارية الطوارئ) - لديه خلفية في