مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|المقابلة يوم الخميس 2020/2/27 الساعة 12 ظهرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" ****************************** فني كهرباء - يفضل دبلوم فني قسم كهرباء دفعات من 2012 حتى 2015 رخصة قيادة - لايزيد عن 30 سنة - خبرة من 4 الى 7 سنوات - خبرة في تركيب مرحلة الكهرباء و اعطال و صيانة المصاعد - معرفة كاملة بتجميع الكنترولات بكروتها المختلفة - تجميع كنترول الطوارئ للمصاعد (بطارية الطوارئ) - لديه خلفية في
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054204
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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