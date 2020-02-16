مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
المقابلة يوم الخميس 2020/2/27 الساعة 12 ظهرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" ****************************** فني كهرباء - يفضل دبلوم فني قسم كهرباء دفعات من 2012 حتى 2015 - خبرة من 4 الى 7 سنوات - خبرة في تركيب مرحلة الكهرباء و اعطال و صيانة المصاعد - معرفة كاملة بتجميع الكنترولات بكروتها المختلفة - تجميع كنترول الطوارئ للمصاعد (بطارية الطوارئ) - لديه خلفية في الدعم الفني لجهاز الانفرتر وت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054169
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" ****************************** فني كهرباء - يفضل دبلوم فني قسم ك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2020
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