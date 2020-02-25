مطلوب للسفر للسعوديه

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" *************************** تطلب خباز افرنجي ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج