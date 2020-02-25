مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" *************************** تطلب خباز افرنجي ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054122
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

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25/2/2020
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(فرصة عمل)

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17/2/2020
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مطلوب معلمين بروستد لمطعم بالسعودية

(فرصة عمل)

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16/2/2020
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16/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل بالسعودية "المدينة المنورة" ************************************ شيف شاورما - شي.
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10/2/2020
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صورة الاعلان: مطلوب فورا: مدير مطعم / كافيه للعمل بالرياض في المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مدير مطعم / كافيه للعمل بالرياض في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مدير مطعم / كافيه - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - لا يزيد ع.
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10/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا بارستا للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا بارستا للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد بالسعوديه ( الرياض ) بارستا خبره بالمجال شرط المهنه بالجواز ( حلوانى ) برجا.
العنوان:

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القسم: 

2,000 ريال

5/2/2020
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مطلوب فورا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

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برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ***************.
العنوان:

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29/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ***************.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ***************.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مشرف مطعم - مقدم مطاعم للعمل بجدة في المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مشرف مطعم - مقدم مطاعم للعمل بجدة في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مجموعة مطاعم بالسعودية "جدة" ************************* تطلب مشرف مطعم مقدم طعام ترسل السي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب خبازين- وحلوانى شرقى وغربى - وبائع اجبان -لهايبر بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب خبازين- وحلوانى شرقى وغربى - وبائع اجبان -لهايبر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المؤسسات التجارية.بالسعودية .خميس مشيط:- 📌3Ԃ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير تشغيل مطاعم - وطباخ - وجزار بلدى. لسلسلة مطاعم بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير تشغيل مطاعم - وطباخ - وجزار بلدى. لسلسلة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى سلسلة مطاعم بالسعودية .خميس مشيط :- مطلوب فورا :- ::{{ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: معلم شاورما للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: معلم شاورما للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** فورا معلم شاورما - يجب ارسال فيديو للعمل - لا يزيد عن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/1/2020
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