مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه ( الرياض ) : معلم بيتزا وفطائر بالشروط الأتيه : * خبرة فى عمل الفطائر والبيتزا والخبز المصرى الابيض - السن لا يزيد عن 35 سنه . - مسمى التأشيرة طباخ منزلى . - الراتب 2500 ريال + السكن والاقامه والتامين الطبى والمواصلات . برجاء ارسال السيرة الذاتيه + صور الشغل على الرقم 01010766992 واتس فقط مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054105
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2,000 ريال
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2,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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