مطلوب للسفر للسعوديه

شركة مطبوعات و ديكورات بالسعودية "الرياض" ********************** مندوب مبيعات - شرط خبرة لا تقل عن سنة في الدعاية و المطبوعات - يفضل خبرة في السعودية - رخصة قيادة مصمم ديكور - مؤهل عالي او متوسط - خبرة 2 : 5 سنوات ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ******************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج