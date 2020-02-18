مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|شركة مطبوعات و ديكورات بالسعودية "الرياض" ********************** مندوب مبيعات - شرط خبرة لا تقل عن سنة في الدعاية و المطبوعات - يفضل خبرة في السعودية - رخصة قيادة مصمم ديكور - مؤهل عالي او متوسط - خبرة 2 : 5 سنوات ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ******************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053885
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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4,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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