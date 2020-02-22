مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لشركة سعودية "الدمام" *************************** تعمل في انتاج و تركيب واجهات الالومنيوم و الزجاج مهندس مدني انشاءات معدنية مهندس ميكانيكا انتاج شرط - خبرة لا تقل عن 5 سنوات - خبرة في نفس المجال - لا يزيد عن 40 سنة ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل **************************************************************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج