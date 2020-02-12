مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للعمل للسعوديه ( الرياض ) *********************** محاسب بالشروط الأتيه فقط : أجاده تامه تجارة محاسبة انجليزي او اجادة اللغة الانجليزية فى المحاسبه لا يزيد السن عن 35 سنة خبرة من 4 الى 10 سنوات برجاء الحضور الى مقر الشركه لعمل إختبار محاسبى وإختبار لغه إنجليزيه لتحديد معاد مقابله مع الشركه السعوديه يوم اسلبت الموافق 15 / 2 / 2020 من الساعه 12 وحتى الساعه 6 مساءا الحضور بالسيرة الذاتيه العنوان : 3 ش الموسيقار على إسماعيل – بجوار مستشفى 6 إكتوبر – الدقى – الدور 9 – شركه أجاده للتوظيف