مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل للسعوديه ( الرياض ) *********************** محاسب بالشروط الأتيه فقط : أجاده تامه تجارة محاسبة انجليزي او اجادة اللغة الانجليزية فى المحاسبه لا يزيد السن عن 35 سنة خبرة من 4 الى 10 سنوات برجاء الحضور الى مقر الشركه لعمل إختبار محاسبى وإختبار لغه إنجليزيه لتحديد معاد مقابله مع الشركه السعوديه يوم اسلبت الموافق 15 / 2 / 2020 من الساعه 12 وحتى الساعه 6 مساءا الحضور بالسيرة الذاتيه العنوان : 3 ش الموسيقار على إسماعيل – بجوار مستشفى 6 إكتوبر – الدقى – الدور 9 – شركه أجاده للتوظيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052690
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11 ريال
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