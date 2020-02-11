مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل للسعوديه ( الرياض ) *********************** محاسب شرط - تجارة محاسبة انجليزي او اجادة اللغة الانجليزية - خبرة من 4 الى 10 سنوات - لا يزيد عن 35 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01025038777 ******************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052578
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11 ريال
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