مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للعمل للسعوديه ( الرياض ) *********************** محاسب شرط - تجارة محاسبة انجليزي او اجادة اللغة الانجليزية - خبرة من 4 الى 10 سنوات - لا يزيد عن 35 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01025038777 ******************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج