مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل للسعوديه ( الرياض ) *********************** محاسب شرط - تجارة محاسبة انجليزي او اجادة اللغة الانجليزية - خبرة من 4 الى 10 سنوات - لا يزيد عن 35 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01025038777 ******************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052578
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