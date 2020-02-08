مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|شركة مقاولات و عقارات بالسعودية "الرياض" **************************************** تطلب مدير / مشرف مبيعات عقارات - خبرة من 5 الى 15 سنوات - لا يقل عن 30 : 40 سنة مدير تنفيذي - خبرة من 5 الى 15 سنوات - لا يقل عن 30 : 40 سنة ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052413
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4,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل