مطلوب للسفر للسعوديه

شركة مقاولات و عقارات بالسعودية "الرياض" **************************************** تطلب مدير / مشرف مبيعات عقارات - خبرة من 5 الى 15 سنوات - لا يقل عن 30 : 40 سنة مدير تنفيذي - خبرة من 5 الى 15 سنوات - لا يقل عن 30 : 40 سنة ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج