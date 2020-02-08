مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "المدينة المنورة" ************************************ - محاسب تكاليف مطاعم - كاشير يفضل تجارة محاسبة ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ********************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052221
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11 ريال
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