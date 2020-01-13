مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعوديه ( الرياض ) : " ****************************** مندوب مبيعات دهانات - شرط خبرة لا تقل عن سنة في الدهانات - يفضل خبرة في السعودية - رخصة قيادة مندوب مبيعات مطبوعات - شرط خبرة لا تقل عن سنة في الدعاية و المطبوعات - يفضل خبرة في السعودية - رخصة قيادة ترسل السيرة الذاتية على الواتس 01010766992 *********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049021
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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