مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للعمل بالسعوديه ( الرياض ) : " ****************************** مندوب مبيعات دهانات - شرط خبرة لا تقل عن سنة في الدهانات - يفضل خبرة في السعودية - رخصة قيادة مندوب مبيعات مطبوعات - شرط خبرة لا تقل عن سنة في الدعاية و المطبوعات - يفضل خبرة في السعودية - رخصة قيادة ترسل السيرة الذاتية على الواتس 01010766992 *********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي