مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" فني انذار حريق فني صيانة مضخات حريق فني تركيب و صيانة اجهزة انذار ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048974
3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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