مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" ************************* مهندس كهرباء صيانة منشآت خبرة 5 سنوات مهندس ميكانيكا صيانة منشآت خبرة 5 سنوات فني انذار حريق فني صيانة مضخات حريق فني تركيب و صيانة اجهزة انذار ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي