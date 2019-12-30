مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" *************************** تطلب:- صيادلة - بكالوريوس صيدلة - خبرة 2 : 5 سنوات - شرط داتا فلو - برومترك توفر الصيدليات راتب اساسي – بدل سكن – بدل انتقالات – نسبة على المبيعات ترسل السيرة الذاتية و الاوراق على الواتس او الايميل الايميل dr@ejadahr.com الواتس 01010766992 للاستفسار01025038777 ******************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047273
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابلة يوم الثلاثاء 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" ************.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

ا لمقابلة يوم الثلاثاء – الساعه 10 صباحا 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب استشارى وأخصائى أول انف اذن وحنجرة للعمل بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشارى وأخصائى أول انف اذن وحنجرة للعمل بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمدينة الطائف بالمملكه العربيه السعوديه استشارى انف اذن وحنجرة خبرة 5 سنوات بعد الدكتوراه أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمقابلة يوم الثلاثاء 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" **************.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابلة يوم الثلاثاء 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" ************.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" *************************** تطلب:- صيادلة - بك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال . خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه - ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيه تقويم اسنان مكة المكرمه - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيه تقويم اسنان مكة المكرمه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية اسنان تقويم الى مركز طبى بحى الشرائع بمكة المكرمه الراتب من 18الى 23 الف ريال + نسبه +.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى تقويم اسنان مركز طبى حائل - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائى تقويم اسنان مركز طبى حائل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمركز طبى اسنان حائل اخصائى اسنان تقويم راتب25 الف ريال +10% بعد اضعاف الراتب سكن مؤسس + تا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: اطباء للسفر الى سلطنه عمان - في الجيزة مصر

اطباء للسفر الى سلطنه عمان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب الى كبرى المركز الطبيبة فى سلطنة عمان مسقط اولا عدد 2 اخصائية جلديه حاصله على ماجستير خبرة 3 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2019
صورة الاعلان: اطباء للسفر الى سلطنه عمان - في الجيزة مصر

اطباء للسفر الى سلطنه عمان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

اخصائية نساء وتوليد حاصه على ماجستير خبرة 3 سنوات بعد الماستر راتب 1800 ريال عمانى + سكن عائلة مجهز .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2019
صورة الاعلان: اطباء للسفر الى سلطنه عمان صيادله ممرضات - في الجيزة مصر

اطباء للسفر الى سلطنه عمان صيادله ممرضات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عدد 6 ممرضات بكالوريوس راتب 350 ريال عمانى سكن مشترك تامين صحيى بشرط الحصول عل برومتك ودتا فلو 48 س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فنيات/اخصائيات تمريض وموظفات استقبال للكويت - في الجيزة مصر

مطلوب فنيات/اخصائيات تمريض وموظفات استقبال للكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد بشركه طيبيه بالكويت -فنيات / اخصائيات تمريض -موظفات استقبال شرط السن لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فوراً للعمل بصيدلية بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب فوراً للعمل بصيدلية بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

صيدلية كبري بعفيف تطلب صيادله براتب 4000 ريال + 500 ريال بدل جمع + نسبة 1% من الزيرو من المبيعات وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب استشارى طب نفسى و فنى علاج طبيعى للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب استشارى طب نفسى و فنى علاج طبيعى للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) 1- طبيب نفسي ( نائب اول او استشاري ) ( راشدين و اطفال ) شرط ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager