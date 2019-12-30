مطلوب للسفر للسعوديه

ا لمقابلة يوم الثلاثاء – الساعه 10 صباحا 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" *************************** تطلب:- صيادلة - بكالوريوس صيدلة - خبرة 2 : 5 سنوات - شرط داتا فلو - برومترك توفر الصيدليات راتب اساسي – بدل سكن – بدل انتقالات – نسبة على المبيعات ترسل السيرة الذاتية و الاوراق على الواتس او الايميل الايميل dr@ejadahr.com الواتس 01010766992 للاستفسار01025038777 ******************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي