مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر بالسعوديه فنيات اشعه للعمل بمرتبات مجزيه وتوفير اقامه وسكن وانتقالات للتواصلك : ارسال السيره الذاتيه ع الارقام الاتيه 01020915918 / 01555466093 او الاتصال علي :01148185373
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد المصري
|التليفون:
|01002878425
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047044
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1 ريال
30,000 ريال
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1 ريال
111,111 جنيه
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1 ريال
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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