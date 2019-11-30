مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) :_ *مندوب خدمه عملاء بالشروط الاتيه : مؤهل عالى او متوسط . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات – على معرفه تامه بصيانه السيارات من بدايه استلمها ومعرفه المشاكل بها رخصه قياده مصريه . العمر من 21 : 35 اعزب توفر الشركه الراتب الأساسى 2000 ريال + السكن + الاقامه برجاء الالتزام بالشروط فقط وسرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046311
اتصل
اتصل
3,000 جنيه
3,000 جنيه