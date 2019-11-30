مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) :_ *مندوب خدمه عملاء بالشروط الاتيه : مؤهل عالى او متوسط . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات – على معرفه تامه بصيانه السيارات من بدايه استلمها ومعرفه المشاكل بها رخصه قياده مصريه . العمر من 21 : 35 اعزب توفر الشركه الراتب الأساسى 2000 ريال + السكن + الاقامه برجاء الالتزام بالشروط فقط وسرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج - الدقى