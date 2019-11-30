مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) :_ *مندوب خدمه عملاء بالشروط الاتيه : مؤهل عالى او متوسط . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات – على معرفه تامه بصيانه السيارات من بدايه استلمها ومعرفه المشاكل بها رخصه قياده مصريه . العمر من 21 : 35 اعزب توفر الشركه الراتب الأساسى 2000 ريال + السكن + الاقامه برجاء الالتزام بالشروط فقط وسرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج - الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

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العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046311
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