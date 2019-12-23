مطلوب للسفر للسعوديه

*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه فقط لاغير : بكالريوس فى مجال الحاسب الالى فقط . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعن الفنى لبرامج الحاسب الألى . العمر من 21 : 35 اعزب معره جيده ببرامج MSSQL – MSACCESS توفر الشركه الراتب الأساسى :2500 - 2000 ريال + السكن +الاقامه برجاء الالتزام بالشروط فقط وسرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى