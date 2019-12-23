مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه فقط لاغير : بكالريوس فى مجال الحاسب الالى فقط . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعن الفنى لبرامج الحاسب الألى . العمر من 21 : 35 اعزب معره جيده ببرامج MSSQL – MSACCESS توفر الشركه الراتب الأساسى :2500 - 2000 ريال + السكن +الاقامه برجاء الالتزام بالشروط فقط وسرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046310
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