مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه فقط لاغير : بكالريوس فى مجال الحاسب الالى فقط . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعن الفنى لبرامج الحاسب الألى . العمر من 21 : 35 اعزب معره جيده ببرامج MSSQL – MSACCESS توفر الشركه الراتب الأساسى :2500 - 2000 ريال + السكن +الاقامه برجاء الالتزام بالشروط فقط وسرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046310
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