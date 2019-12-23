مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) :_ *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه فقط لا غير : حاصل على دبلوم فى الحاسب الألى . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال بيع اجهزة وشبكات وبرامج الكمبيوتر فقط . العمر من 21 : 35 سنه . اعزب رخصه قياده مصريه . توفر الشركه الراتب الأساسى 2000 ريال + السكن + الاقامه + يتم تسليم سيارة بالوقود. برجاء الالتزام بالشروط فقط وسرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046308
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