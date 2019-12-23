مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) :_ *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه فقط لا غير : حاصل على دبلوم فى الحاسب الألى . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال بيع اجهزة وشبكات وبرامج الكمبيوتر فقط . العمر من 21 : 35 سنه . اعزب رخصه قياده مصريه . توفر الشركه الراتب الأساسى 2000 ريال + السكن + الاقامه + يتم تسليم سيارة بالوقود. برجاء الالتزام بالشروط فقط وسرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس فقط 01010766992 سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مجموعه اجاده للتوظيف بالخارج – الدقى