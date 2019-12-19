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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مدير مشروع طرق و كباري بالشروط الاتية - هندسة مدني - خبرة لا تقل عن 15 سنة - خبرة بالسعودية لا تقل عن 10 سنوات - اعتماد وزارة النقل السعودية ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************ مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045808
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11/12/2019
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10/12/2019
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مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** مهندس ميكانيكا - بكالوريوس هندسة ميكانيك.
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8/12/2019
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** رسام اوتوكاد - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابلة يومي الخميس 2019/12/5 الساعة 12 ظهرا الجمعة 2019/12/6 الساعة 2 ظهرا العنوان: الدقي - ٣.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مدير مشروع طرق - هندسة مدني - خبرة لا تقل عن 10 سنوات - خبرة بالسعودية - يفضل اعتماد وزارة النقل الس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مساح طرق - مؤهل مساحة - خبرة لا تقل عن 7 سنوات - يفضل اجادة البرامج الهندسية - لا يزيد عن 35 سنة برج.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2019
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