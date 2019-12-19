مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مدير مشروع طرق و كباري بالشروط الاتية - هندسة مدني - خبرة لا تقل عن 15 سنة - خبرة بالسعودية لا تقل عن 10 سنوات - اعتماد وزارة النقل السعودية ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************ مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045808
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1,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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