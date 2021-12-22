مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الصيانه والتشغيل بالسعوديه ( جميع انحاء السعوديه ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى قسم تسويق . اجاده اللغه الانجليزيه . خبرة ببرامج السوشيال ميديا واتصميم الأعلانات . خبرة لا تقل عن سنه فى التسويق . خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : tec@ejadahr.com او واتس اب 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى