مطلوب للسفر للسعوديه

(طلب عمل)
|برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى مندوب كاش فان بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . خبرة بالكاش فان (خبرة فى الاعاشه مثل المطاعم والسوبر ماركت ) . رخصه قياده . خبرة سابقه بالسعوديه . يفضل خبرة بمجال شركات المواد الغذائيه الكبرى ( جهينه – شيبسى – امريكانا .)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073907
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