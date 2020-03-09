مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض مندوب مبيعات خبرة 3 : 8 سنوات رخضه قياده يفضل في مواد البناء او الفلين لا يزيد عن 35 سنة ترسل السير الذاتية باللغة العربية على الايميل hr@ejadahr.com مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج