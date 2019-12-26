مطلوب للسفر للسعوديه

(طلب عمل)
|مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" *************************** تطلب:- صيادلة - بكالوريوس صيدلة - خبرة 2 : 5 سنوات - داتا فلو - برومترك توفر الصيدليات راتب اساسي – بدل سكن – بدل انتقالات – نسبة على المبيعات سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع ترسل السيرة الذاتية و الاوراق على الواتس 01010766992 ********************************************************* مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046812
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30 ريال
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111,111 جنيه