(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر للسعودية مهندسين اتصالات خبرة تخصص(( شبكات تليفون و سنترالات شبكات لاسلكية و ارضية وكابلات )) المقابلات مع السعودي نفسه غدا الثلاثاء الموافق 24/12/2019 من الساعه 11ظهرا وحتي 3عصرا بمقر مكتبنا العجوزة ش نوال برج الشرطة الدور الثاني مكتب عبدالرحمن الملحق فوق قسم شرطة العجوزة يرجي ارسال السيرة الذاتيه علي almolhakjob@gmail.com او علي ارقام 01002102730 واتس او اتصال لمزيد من الاستفسار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن
|التليفون:
|01002102730
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العجوزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046243
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1,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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