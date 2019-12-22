مطلوب للسفر للسعودية مهندسين اتصالات خبرة تخصص(( شبكات تليفون و سنترالات شبكات لاسلكية و ارضية وكابلات )) المقابلات مع السعودي نفسه غدا الثلاثاء الموافق 24/12/2019 من الساعه 11ظهرا وحتي 3عصرا بمقر مكتبنا العجوزة ش نوال برج الشرطة الدور الثاني مكتب عبدالرحمن الملحق فوق قسم شرطة العجوزة يرجي ارسال السيرة الذاتيه علي almolhakjob@gmail.com او علي ارقام 01002102730 واتس او اتصال لمزيد من الاستفسار