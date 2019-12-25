(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر للسعودية مندوبين مبيعات خبرة في مجال بيع قطع غيار المعدات الثقيلة السن لا يزيد عن 35سنه للعمل بكبري الشركات بالرياض متخصصه ببيع قطع غيار المعدات الثقيله يرجي ارسال السيرة الذاتيه لحين تحديد المقابلات مع السعودي علي almolhakjob@gmail.com او علي ارقام 01002102730 واتس او اتصال لمزيد من الاستفسار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن
|التليفون:
|01002102730
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العجوزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046552
1 ريال
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2,000 ريال
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3,000 ريال
2,500 ريال
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