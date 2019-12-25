مطلوب للسفر للسعودية مندوبين مبيعات خبرة في مجال بيع قطع غيار المعدات الثقيلة السن لا يزيد عن 35سنه للعمل بكبري الشركات بالرياض متخصصه ببيع قطع غيار المعدات الثقيله يرجي ارسال السيرة الذاتيه لحين تحديد المقابلات مع السعودي علي almolhakjob@gmail.com او علي ارقام 01002102730 واتس او اتصال لمزيد من الاستفسار