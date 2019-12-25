(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر للسعودية رؤساء حسابات خبره بمجال المقاولات 5 سنوات علي الاقل للعمل بكبري الشركات بالرياض يرجي ارسال السيرة الذاتيه لحين تحديد المقابلات مع السعودي علي almolhakjob@gmail.com او علي ارقام 01002102730 واتس او اتصال لمزيد من الاستفسار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن
|التليفون:
|01002102730
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العجوزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046527
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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1,111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل