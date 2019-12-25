مطلوب للسفر للسعودية رؤساء حسابات خبره بمجال المقاولات 5 سنوات علي الاقل للعمل بكبري الشركات بالرياض يرجي ارسال السيرة الذاتيه لحين تحديد المقابلات مع السعودي علي almolhakjob@gmail.com او علي ارقام 01002102730 واتس او اتصال لمزيد من الاستفسار