مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر لكبرى المطاعم داخل مطار قطر : مقدم طعام – كابتن اوردر بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى او متوسط . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمطاعم او الفنادق العالميه لغه انجليزيه جيد جدا على الأقل . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه الأنجليزيه فقط بصورة شخصيه ومحدثه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098438
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