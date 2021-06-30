مطلوب للسفر لقطر

مطلوب للسفر لكبرى المطاعم داخل مطار قطر : مقدم طعام – كابتن اوردر بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى او متوسط . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالمطاعم او الفنادق العالميه لغه انجليزيه جيد جدا على الأقل . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه الأنجليزيه فقط بصورة شخصيه ومحدثه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى