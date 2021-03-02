مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بدوله قطر ( العمل من مصر ) : مسوق اليكترونى بالشروط الأتيه : لايزيد السن عن 35 سنه . خبرة بتسويق منتجات المواد الغذايبه . خبرة بجميع ببرامج التواصل الأجتماعى ( فيس بوك – تويتر – انستجرام – يوتيوب – جوجل .) . خبرة ببرامج الفوتو شوب . ملحوظه : العمل من مصر وليس سفر لدوله قطر . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085661
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200 ريال
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30 ريال
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