مطلوب للسفر لقطر

مطلوب لكبرى شركات التخليص الجمركى فى قطر : مندوب جمارك بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . مؤهل عالى . يفضل من لديه خبرة فى شركات التخليص الجمركى . رخصه قياده . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه . سيتم عمل المقابلات الشخصيه خلال اسبوع . ملحوظه هامه : سيتم اصدار تأشيرات من دوله قطر للمصرين فى خلال الشهر الجارى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج