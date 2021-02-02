مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات التخليص الجمركى فى قطر : مندوب جمارك بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . مؤهل عالى . يفضل من لديه خبرة فى شركات التخليص الجمركى . رخصه قياده . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه . سيتم عمل المقابلات الشخصيه خلال اسبوع . ملحوظه هامه : سيتم اصدار تأشيرات من دوله قطر للمصرين فى خلال الشهر الجارى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082430
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