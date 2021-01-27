مطلوب للسفر لقطر

مطلوب لكبرى المطاعم والفنادق بدوله قطر : * شيف عمومى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 45 سنه . خبرة بجميع الأصناف السخن والبارد . وجود شهادات خبرة بالمجال . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج