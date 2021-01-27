مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم والفنادق بدوله قطر : * شيف عمومى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 45 سنه . خبرة بجميع الأصناف السخن والبارد . وجود شهادات خبرة بالمجال . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081650
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100 ريال
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50 ريال
200 ريال