مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم والفنادق بدوله قطر : *موظفه استقبال بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . اجاده اللغه الانجليزيه . بنات فقط . خبرة بمجال الأستقبال لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081649
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