مطلوب للسفر لقطر

مطلوب لكبرى المطاعم والفنادق بدوله قطر : *موظفه استقبال بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . اجاده اللغه الانجليزيه . بنات فقط . خبرة بمجال الأستقبال لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج