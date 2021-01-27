مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المطاعم والفنادق بدوله قطر : *موظفه استقبال بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . اجاده اللغه الانجليزيه . بنات فقط . خبرة بمجال الأستقبال لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081649
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر لقطر - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك فى قطر : سكرتيرة تنفيذيه بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب سكرتيرة للعمل فى شركة فى المهندسين - في الجيزة مصر

مطلوب سكرتيرة للعمل فى شركة فى المهندسين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل سكرتيرة للعمل فى شركة الحاق عماله فى المهندسين يشترط الخبرة فى مجال السفريات لعمل المقا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( الريا ض) : سكرتير ادارى بالشروط الاتيه : مؤهل عالى . لغه انجليزيه ج.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب سكرتيرة تنفيذية للعمل بشركة فى المهندسين - في الجيزة مصر

مطلوب سكرتيرة تنفيذية للعمل بشركة فى المهندسين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب سكرتيرة تنفيذية للعمل بشركة فى المهندسين مطلوب على وجه السرعة يكون سبق لها العمل بإحدى شركات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager