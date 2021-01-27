مطلوب للسفر لقطر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك فى قطر : سكرتيرة تنفيذيه بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة بمجال الادارة والسكرتاريه لا تقل عن سنتين . اجاده اللغه الانجليزيه اجاده تامه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com