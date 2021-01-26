مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك فى قطر : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : مؤهل عالى . لغه انجليزيه . خبرة بمجال البلاسيتك لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 30 سنه . يفضل رخصه قياده . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081634
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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