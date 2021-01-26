مطلوب للسفر لقطر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك فى قطر : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : مؤهل عالى . لغه انجليزيه . خبرة بمجال البلاسيتك لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 30 سنه . يفضل رخصه قياده . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com