مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات التخليص الجمركى فى قطر : مندوب جمارك بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . مؤهل عالى . خبرة فى شركات التخليص الجمركى لا تقل عن سنتين . رخصه قياده . ان يجتاز دورة في قانون الجمارك القطرية وان يحصل بعدها على بطاقة تخليص جمركي برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079459
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2,000 ريال
2,000 ريال
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30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
30 ريال
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