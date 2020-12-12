مطلوب للسفر لقطر

مطلوب لكبرى شركات التخليص الجمركى فى قطر : مندوب جمارك بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . مؤهل عالى . خبرة فى شركات التخليص الجمركى لا تقل عن سنتين . رخصه قياده . ان يجتاز دورة في قانون الجمارك القطرية وان يحصل بعدها على بطاقة تخليص جمركي برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج