مطلوب للسفر لسلطنه عمان

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى معراض المفروشات بسلطنه عمان ( مسقط ) : بائع مفروشات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بمجال المفروشات سنتين على الاقل . خبرة ببرامج السوشيال ميديا ( الفيس والانستجرام وتويتر .) يفضل مؤهل عالى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080723
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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500 ريال