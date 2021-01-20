مطلوب للسفر لسلطنه عمان

مطلوب لكبرى معراض المفروشات بسلطنه عمان ( مسقط ) : بائع مفروشات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بمجال المفروشات سنتين على الاقل . خبرة ببرامج السوشيال ميديا ( الفيس والانستجرام وتويتر .) يفضل مؤهل عالى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى