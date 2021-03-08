مطلوب للسفر فو را ميكانيكى معدات تقيلة للعمل فى مؤسسة مقاولات فى ينبع البحر شرط السن لا يزيد عن35 سنة الراتب 2000ريال برجاء الحضور يوم الخميس الموافق11/3/2021 الساعة 10 صباحا العنوان 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف 01020001563