(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فو را ميكانيكى معدات تقيلة للعمل فى مؤسسة مقاولات فى ينبع البحر شرط السن لا يزيد عن35 سنة الراتب 2000ريال برجاء الحضور يوم الخميس الموافق11/3/2021 الساعة 10 صباحا العنوان 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086456
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