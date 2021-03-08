مطلوب للسفر فو را ميكانيكى معدات تقيلة للعمل فى مؤسسة مقاولات فى ينبع البحر

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فو را ميكانيكى معدات تقيلة للعمل فى مؤسسة مقاولات فى ينبع البحر شرط السن لا يزيد عن35 سنة الراتب 2000ريال برجاء الحضور يوم الخميس الموافق11/3/2021 الساعة 10 صباحا العنوان 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف 01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086456
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