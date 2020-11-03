مطلوب للسفر فورا مهندسين mepخبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقاولات فى الرياض برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة مع كتابة المسمى الوظيفى مهندسmep eltaef.hr@gmail.com /01020001563