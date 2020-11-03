مطلوب للسفر فورا مهندسين mepخبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقاولات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا مهندسين mepخبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقاولات فى الرياض برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة مع كتابة المسمى الوظيفى مهندسmep eltaef.hr@gmail.com /01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 3/12/2020
رقم الإعلان: 2074981
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542

(للبيع)

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: بتدورعلى (الهدوء- الرفاهيه – الخصوصيه ) إحنا فى هوليداي فانتازيا عارفين ده

بتدورعلى (الهدوء- الرفاهيه – الخصوصيه ) إحنا فى هوليداي فانتازيا عارفين ده

(للبيع)

أمتلك شاليه115 متر على بعد خطوات من البحر والشاليه غرفتين وريسبشن + مطبخ أمريكى تشطيب سوبر لوكس ب253.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

253 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: بأسعاااررر مميزة جدا

بأسعاااررر مميزة جدا

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

👈شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الاستشاريه فى السعوديه ( الرياض – جده ) : مهندس جيولوجى بالشروط الأتيه : بكالري.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

3/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل

(للبيع)

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل يشرف شركة Royal Surveillance systems المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل

(للبيع)

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية لتأمين المنازل يشرف شركة Royal Surveillance systems المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco

أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco

(للبيع)

أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco

أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco

(للبيع)

أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
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