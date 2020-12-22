(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيكا للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط الخبرة سنتين فى السباكة والكهرباء برجاء ارساال السيرة الذاتية بصورة شخصية وكتابة المسمى الوظيفى مهندس ميكانيك سباكة وكهرباء Eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077638
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