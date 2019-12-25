مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيكا خبرة 5 سنوات للعمل فى شركة مقاولات فى الق

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيكا خبرة 5 سنوات للعمل فى شركة مقاولات فى القصيم الراتب 2500ريال شرط الخبرة امن وسلامة برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046629
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مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء عام خبرة 5 سنوات للعمل فى شركة مقاولات فى القصيم الراتب 2500ريال الخ.
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25/12/2019
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لكبرى المصانع التى تعمل بأفران الطبخ بالسعودية.الرياض: #ميكانيكا_انتاج #كه

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لكبرى المصانع التى تعمل بأفران الطبخ بالسعودية.الرياض: #ميكانيكا_انتاج #كهرباء_انتاج #Mechanics_pro.
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تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_الخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.تصنيف اول :- #ميكانيكا_انتاج #Me.
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24/12/2019
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24/12/2019
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23/12/2019
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22/12/2019
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مطلوب للسفر للسعوديه

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مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مدير مشروع طرق و كباري بالشروط الاتية.
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19/12/2019
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19/12/2019
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مطلوب مهندسين مدنى تخطيط

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تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.:- الرياض مطلوب فورا :ـ ::{{`.
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19/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مدير مشؤوع طرق وكباري للعمل بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مدير مشؤوع طرق وكباري للعمل بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مدير مشروع طرق و كباري بالشروط الات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: عاجل للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

عاجل للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركة مقاولات بالرياض تطلب مهندس مدنى تنفيذ خريج سنة 2012/2013 2- محاسب خبرة 10 سنوات على الأقل برات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية مهندسين مدني حاسبين كميات خبرة 5 سنوات - في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية مهندسين مدني حاسبين كميات خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية مهندسين مدني حاسبين كميات خبرة 5 سنوات للعمل لدي كبري شركات المقاولات بالرياض التواصل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية مهندسين تخصص شبكات كهرباء او اتصالات خبرة 5 سنوات للعمل - في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية مهندسين تخصص شبكات كهرباء او اتصالات خبرة 5 سنوات للعمل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية مهندسين تخصص شبكات كهرباء او اتصالات خبرة 5 سنوات للعمل لدي كبري شركات المقاولات بالر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مهندس كهرباء - خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين كهرباء للرياض - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين كهرباء للرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** # مهندسين كهرباء الشروط :- * خبرة كا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2019
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