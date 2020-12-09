مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيا خبرة سنتين فى السباكة للعمل فى شركة مقاولا

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيا خبرة سنتين فى السباكة للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط لدية رخصة قيادة ومسمى التاشيرة عامل برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com /01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075628
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