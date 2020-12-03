مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقا

مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى مؤسسة مقاولات فى الرياض شرط يكون اخذ دورة mep برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية وكتابة المسمى الوظيفى لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr@gmail.com /01020001563